Nová fáze obchodní války: Čína má plán omezení exportu vzácných kovů do USA

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Čínská vláda má připravený plán omezení vývozu vzácných kovů do Spojených států, a pokud si to vývoj napjatých obchodních vtahů vyžádá, přistoupí k němu. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací to uvedla agentura Bloomberg. Opatření jsou podle nich zřejmě cílena na těžké vzácné zeminy, tedy prvky od europia po lutecium, a to je oblast, v níž jsou USA na Číně mimořádně závislé.