Nová NAFTA nebude? Trumpova cla vůči Mexiku ohrožují podpis dohody USMCA

Trump v noci na dnešek oznámil, že od 10. června veškerý dovoz z Mexika bude zatížen pětiprocentním clem. Chce tak přimět Mexiko, aby zastavilo příliv migrantů do Spojených států. Pokud se migrační krizi nepodaří ani tak zmírnit, hodlá clo zvyšovat a 1. října by mělo stoupnout na 25 procent.

Renomovaný bývalý diplomat a současný místopředseda konzultační společnosti McLarty Associates John Negroponte CNBC řekl, že Trumpovo oznámení bylo špatně načasováno vzhledem k začátku procesu ratifikace USMCA. Upozornil, že Mexiko je velkým vývozním trhem pro USA, takže oznámení do jisté míry ohrožuje i americké vývozce.

Mexiko je třetím největším obchodním partnerem USA v obchodě se zbožím. USA vyvezly loni do Mexika podle údajů úřadu amerického obchodního zmocněnce zboží za 265 miliard USD (6,1 bilionu Kč).

Personální šéf Bílého domu Mick Mulvaney novinářům řekl, že cla neovlivní schválení USMCA. Trvá na tom, že cla jsou "součástí imigračního problému" a nesouvisí s obchodem.

Negroponte však není jediný, kdo čeká problémy při ratifikaci USMCA. Někteří tvrdí, že před současnou hrozbou by schválení dohody v mexickém parlamentu mělo hladký průběh, nyní však bude pro zákonodárce politicky obtížné ratifikaci dohody schválit.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..