Obchodní válka potápí Ameriku: Goldman Sachs snížil odhad růst ekonomiky USA

Goldman Sachs odůvodnila snížení odhadu hospodářského růstu zejména riziky, která s sebou nese obchodní konflikt s Čínou a Mexikem. Její analytici také podle agentury Reuters považují za pravděpodobnější, že americká centrální banka (Fed) bude muset kvůli tomu snížit svou základní úrokovou sazbu.

V prvním čtvrtletí rostl hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států podle předběžných údajů tempem 3,1 procenta.

