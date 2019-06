Vzniká zbrojní gigant. Americké firmy Raytheon a UTC se dohodly na fúzi

Spojení formou výměny akcií by mělo být dokončené v první polovině příštího roku. Podle dohody UTC musí nejprve oddělit své divize výtahů Otis a klimatizací Carrier do samostatných firem.

Sloučená společnost se bude jmenovat Raytheon Technologies Corporation. Současní akcionáři firmy UTC budou vlastnit zhruba 57 procent sloučené firmy a akcionáři Raytheonu zbývajících 43 procent. Roční tržby společnosti se mají pohybovat kolem 74 miliard USD.

Raytheon and @UTC aerospace businesses will combine in a merger of equals. The new Raytheon Technologies will be a premier systems provider with an innovative tech portfolio that addresses the rapidly growing segments of A&D: https://t.co/oxbAwaVOl1 pic.twitter.com/TJloaoeNbP