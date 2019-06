Rusko nerozhodlo, zda prodloužit dohodu s OPEC

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Rusko je jediným vývozcem ropy, který stále není rozhodnut, zda považuje za potřebné prodloužit dohodu o omezování těžby do konce roku. Podle ruské agentury TASS to dnes řekl saúdskoarabský ministr energetiky Chálid Fálih, který jedná v Moskvě se svým protějškem Alexandrem Novakem. Stávající dohoda Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejích spojenců v čele s Ruskem, takzvané skupiny OPEC+, o omezování těžby ropy o 1,2 milionu barelů denně platí od 1. ledna do konce června.