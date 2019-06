Odškodnění za vadnou ropu? Moskva řekla, jak bude postupovat

Rusko zastavilo dodávky ropovodem Družba v dubnu kvůli znečištění organickým chloridem, který může poškodit zařízení rafinerií. Znečištěná ropa se objevila i v pobaltském přístavu Usť-Luga.

Kompenzace by podle Sorokina měly být předmětem jednání mezi prodejci a odběrateli ropy. Jejich výše ale bude jiná v případě Družby a jiná v případě Usť-Lugy. Odškodné patrně nebude platit stát, ale ruská společnost Transněfť, což je státní provozovatel ropovodů.

Francouzská společnost Total a ruský Lukoil uvedly, že by odškodné mělo činit kolem 15 dolarů (asi 340 Kč) za barel.

Ropovod Družba se v Bělorusku rozděluje na dvě větve - severní vede do Polska a Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Kapacita ropovodu činí až jeden milion barelů ropy denně, což je zhruba jedno procento globální poptávky.