Alibaba požádala o vstup na hongkongskou burzu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Čínský internetový obchod Alibaba Group Holding tajně požádal o vstup na akciovou burzu v Hongkongu. S odvoláním na informované zdroje to dnes uvedla agentura Bloomberg. Nabídka by mohla být největším vstupem na burzu v Hongkongu od roku 2010. Alibaba v roce 2014 uskutečnila rekordní nabídku akcií v New Yorku.