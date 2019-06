Saúdská Arábie se zbavuje závislosti na ropě, spustila obří privatizační program

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Saúdská Arábie hodlá do konce letošního roku dokončit privatizační dohody za dvě miliardy rijálů (12,2 miliardy Kč). Vláda rovněž nadále počítá s primární nabídkou akcií ropné společnosti Saudi Aramco, která by se měla uskutečnit příští rok nebo na počátku roku 2021. Řekl to v rozhovoru s listem Aš-Šark al-Avsat korunní princ Muhammad bin Salmán.