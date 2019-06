Další boeing má potíže? Piloty znepokojuje 787 Dreamliner

Přepravcům, v jejichž flotile jsou stroje Boeing 787 Dreamliner, Boeing oznámil, že spínač hasicího systému požáru motoru v "malém počtu" případů selhal. Zařízení také přeruší přívod paliva a hydraulické kapaliny, aby se zabránilo šíření požáru. Britské aerolinky Tui, British Airways a Virgin Atlantic provozují více než 60 Dreamlinerů.

Piloti podle listu tvrdí, že je ohrožena bezpečnost cestujících a posádky. "Kdyby došlo k požáru motoru na transatlantickém letu a letadlo mělo jeden z vadných požárních spínačů, pak bychom museli letět s hořícím křídlem až tři hodiny, než bychom mohli bezpečně přistát," uvedl jeden z nich.

Boeing ve svém oznámení aerolinky upozornil na to, že dlouhodobě spuštěné topení může způsobit, že požární spínač se bude držet v uzamčené poloze, takže nebude moci být použit k uvolnění hasicích přístrojů v motorech.

FAA vydal směrnici o letové způsobilosti, v níž oznámil, že problém "pravděpodobně existuje nebo se může objevit v jiných výrobcích stejné konstrukce" a že "existuje možnost, že požár bude nekontrolovatelný". Provoz letadel nicméně nezakázal a místo toho leteckým společnostem nařídil kontrolovat spínač každých 30 dní.

Letoun Dreamliner, který byl uveden na trh v roce 2011, měl zdokonalit leteckou přepravu díky palivově úsporným technologiím a delšímu doletu. O dva roky později byl stroji, který stojí 200 milionů dolarů (přes 4,5 miliardy Kč), zakázán provoz po sérii požárů způsobených vadnými bateriemi.

Letos Boeing zvýšil výrobu těchto letadel z 12 na 14 měsíčně a oznámil, že nahradí až 900 kontrolorů kvality inteligentní technologií. Kritici tvrdí, že rychlost výroby je na úkor bezpečnosti.

"Boeing trvá na tom, že riziko požáru motoru je velmi nízké, a to je pravda. Ale to, co nás znepokojuje, je postoj firmy k riziku, zejména ve světle nedávných problémů Boeingu 737 Max. Pokud dojde k poruše požárního spínače, není možné zahájit hašení a oheň uhasit ručním zásahem," vysvětlili piloti.

