Malér za malérem. Šéf Boeingu připustil chyby, získat důvěru zpět bude těžké

V předvečer pařížského aerosalonu předseda představenstva a výkonný ředitel Dennis Muilenburg podle tiskových agentur prohlásil, že Boeing nedokázal "konzistentně" komunikovat s regulátory a zákazníky, což bylo "nepřijatelné".

Federální úřad pro leteckou dopravu v USA (FAA) vytkl výrobci, že déle než rok neinformoval úřady o vadách svého programu v pilotní kabině typu Max. Piloti se zlobí, že je společnost neinformovala o novém softwaru, který byl v pozadí havárií v Indonésii a Etiopii. "Jasně jsme se dopustili chyby," připustil.

Muilenburg slíbil transparentnost při opětovném uvádění letounů 737 MAX zpět do provozu, což by se podle něj mělo stát v letošním roce. Boeing podle něj čelí událostem s "pokorou" a zaměřuje se na obnovení důvěry. Domnívá se však, že výsledkem bude "lepší a silnější společnost".

