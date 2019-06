Kanadská vláda dala zelenou kontroverznímu ropovodu, čeká se smršť žalob

Rozhodnutí podle agentury Reuters nejspíše potěší oslabený energetický sektor, ale rozhněvá ochránce přírody. S rozšiřováním ropovodu by se mělo začít už v letošním roce. Dají se však očekávat žaloby u soudů proti vládnímu rozhodnutí.

Agentura AFP poznamenala, že souhlas s rozšířením se dal očekávat po loňském rozhodnutí ropovod vyvlastnila za 4,4 miliardy kanadských dolarů (asi 75 miliard Kč).

It’s in Canada’s national interest to protect our environment and invest in tomorrow, while making sure people can feed their families today. By moving forward with the TMX, and investing the profits in our clean energy future, we’re doing exactly that. https://t.co/2Fxif7XFPO