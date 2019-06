Čína reaguje na Trumpovy provokace. Snižuje cla jiným zemím, kromě USA

Od začátku roku 2018 čínská cla na americké zboží vzrostla v průměru na 20,7 procenta. Ve stejné době ale Čína snížila cla na konkurenční zboží z dalších členských zemí Světové obchodní organizace (WTO) v průměru na 6,7 procenta.

"Trumpovy provokace a dvojitá odpověď Číny znamenají, že americké firmy a zaměstnanci jsou nyní ve značné míře znevýhodněni ve srovnání s čínskými firmami a s firmami ve třetích zemích," uvedl společník PIIE Chad Brown. "Čína začala roztahovat červený koberec zbytku světa. Všichni ostatní si užívají mnohem lepší přístup k (její) 1,4 miliardy zákazníků."

China responded to Trump’s tariffs with levies on American goods, including soybeans, wood products, & machinery. At the same time, China lowered tariffs on imports from countries like Germany & Canada, benefiting American competitors in those nations.https://t.co/LeyQFMlQYR