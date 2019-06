Američany stále víc lákají minidomečky, úřady a banky skřípou zuby

Hnutí příznivců minidomečků, které zahrnují domky na kolečkách či na zemi, má své kořeny v době před několika desetiletími. Finanční krize z roku 2008 a nástup generace "mileniálů" do aktivního života ale dodaly hnutí nový elán.

Zásadní otázkou je cena. Nový domeček o necelých 20 metrech čtverečních, který stojí asi 50.000 dolarů (1,1 milionu Kč), se dnes stal hlavním tématem televizních stanic specializujících se na kutění a bytové dekorace, které v posledních pěti letech rozšířily své vysílání.

zdroj: YouTube

Brandy Jonesová se před osmi měsíci přestěhovala s manželem a dvěma dětmi do jednoho minidomečku v Readingu asi sto kilometrů západně od Philadelphie. Nový dům stojí podle ní obvykle nejméně 300.000 dolarů (6,9 milionu Kč). "Minidomek je tak mnohem dostupnější," míní Jonesová.

Nejčastěji však pouze ekonomický faktor nerozhoduje v zemi, kde je průměrná plocha nového domu pro rodinu 228 metrů čtverečních.

V posledních 40 letech se americká společnosti vydala "cestou gigantismu a stavěly se obrovské domy", uvedl Marcus Stoltzufus, ředitel marketingu firmy Liberation Tiny Homes sídlící nedaleko Readingu. "Dnes si však někteří lidé uvědomují, že žít s málem je pro jejich životní styl výhodné," dodal.

"Zamilovali jsme se do minimalistického přístupu," řekl s nadšením Scott Berrier, který se před čtyřmi měsíci s manželkou přistěhoval do domku o 34 metrech čtverečních a jemuž se líbí, že nemají tolik věcí. Domky s omezeným prostorem jsou podle něj více funkční než tradiční byt. "Není v nich totiž žádné nevyužité místo," dodal Scott. Úsilí o minimalismus má svůj význam i pro životní prostředí. "Snížíte svou uhlíkovou stopu. Nespotřebujete tolik elektřiny ani vody," vysvětlil.

Přes tyto výhody se hnutí Tiny Home nestalo větší vlnou. Podle některých odhadů je dnes v USA jen o něco více než 10.000 minidomečků. První hlavní brzdou je financování. Je na ně totiž téměř nemožné získat hypotéku, protože banky považují tyto konstrukce spíše za kempinkové přívěsy než za domy. Na minidomeček nabízejí krátkodobý úběr za výrazně vyšší úrok.

Hlavní překážkou je však legislativa: většina místních úřadů zakazuje stálým obyvatelům žít během roku v příbytcích na kolečkách a stanovuje minimum pro plochu domu, často nad 80 metrů čtverečních. Z historického hlediska mají bungalovy, karavany a domečky na kolečkách špatnou pověst, protože jsou považovány za příbytky horší kvality, v nichž žije chudé obyvatelstvo.

"Je důležité, abyste vaší obci a úřadům říkali: podívejte se, co to je tiny home," říká Scott. "Není na tom nic nekalého. Jsou to úžasné malé domky s hezkým designem, které spíše přispějí ke zvýšení hodnoty domů v okolí," dodává.