Čínský prezident brojí proti protekcionismu: Hrozí konflikty, světový obchod ohrožen

Opatření k ochraně hospodářství rozvinutých států, které vedou k obchodním konfliktům a ekonomickým blokádám, podle Sia ohrožují globální ekonomickou stabilitu. "Tohle všechno ničí světový obchodní řád. Má to rovněž dopady na společné zájmy našich zemí, zastiňuje to mír a světovou stabilitu," řekl Si.

Čínský prezident dodal, že za takové situace by uskupení BRICS, které vedle Číny tvoří Brazílie, Ruska, Indie a Jihoafrická republika, mělo posílit své schopnosti vypořádat se s externími riziky.

Indický premiér Naréndra Módí na jednání se zástupci BRICS uvedl, že je třeba se zaměřit na reformu Světové obchodní organizace (WTO), aby se dosáhlo vyváženého rozvoje světového hospodářství a aby růst byl otevřen pro každého.

PM Shri @narendramodi attends BRICS Meeting on the sidelines of #G20Summit in Osaka, Japan.



