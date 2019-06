Deutsche Bank prošla v USA zátěžovými testy, Fed uvolnil restrikce

Testy hodnotí, zda je pro banky bezpečná realizace jejich aktuálních kapitálových plánů, včetně využití dodatečného kapitálu pro zpětný odkup akcií, výplatu dividend a další účely, které se netýkají vytváření rezerv proti ztrátám. Cílem těchto tzv. zátěžových testů je vyhnout se tomu, aby daňový poplatníci museli platit záchranu finančních ústavů, jak tomu bylo v období finanční krize v letech 2007 až 2009.

Fed rovněž schválil kapitálové plány dalších 16 bank, na které se letos zátěžové testy vztahovaly. Jsou mezi nimi největší banky v zemi, jako JPMorgan Chase, Bank of America a Citigroup.

The results of the Dodd-Frank Act Stress Tests (#DFAST) were issued last week: https://t.co/Yd16yPaU8E — Deutsche Bank (@DeutscheBank) 27. června 2019

Výsledky jsou dobrou zprávou pro Deutsche Bank, největší banku v Německu, kterou nyní sužují soudní spory, slabá výkonnost a vyšetřování regulačními úřady. Banka nyní pracuje na restrukturalizačním plánu. V letech 2015, 2016 a 2018 zátěžovými testy neprošla a pokud by měla s testy problémy i letos, mohlo by to vážně poškodit důvěru klientů i investorů v banku v době, kdy se snaží o své oživení. Výsledky testu také znamenají, že banka nyní může volně vyplácet peníze své německé matce bez schválení Fedu, což bylo omezení, které bylo vůči bance zavedeno po loňském selhání v testech.

Současně Fed nařídil Credit Suisse, aby do října vyřešila své nedostatky v procesu kapitálové přiměřenosti a omezila distribuci kapitálu na úroveň z loňského roku, dokud tyto nedostatky nevyřeší. Credit Suisse v prohlášení obavy Fedu uznala a očekává, že se jí podaří vše do říjnového termínu vyřešit.

Prohlášení Fedu uvádí, že největší banky v zemi mají všechny silnou úroveň kapitálu a prakticky všechny plní očekávání dohledu týkající se kapitálového plánování. Letošní testy jsou efektivnější po revizi procesu Fedem. Letos byla testována zhruba polovina bank ve srovnání s rokem 2018, protože Fed se rozhodl, že u menších bank přejde na dvouletý testovací cyklus.

Na základě testu Fed schválil všem 18 bankám kapitálové plány, které předložily. To znamená, že banky mohou zvýšit dividendy a odkoupit zpět více akcií a stále budou mít dostatek kapitálu na přežití hypotetické hluboké recese v příštím roce.

Již minulý týden banky prošly prvním testem, který ukázal, že budou mít dostatek kapitálu, aby mohly pokračovat v poskytování půjček i při výrazném ekonomickém poklesu. Druhý test byl přísnější a posuzoval, zda je pro banky bezpečná realizace jejich kapitálových plánů, napsaly agentury AP a Reuters.