Summit G20 vrcholí, Lagardeová přišla s důraznou výzvou

Lagardeová to dnes uvedla na summitu G20 v Ósace, kde se největší pozornost na závěr dvoudenních jednání soustředila na schůzku mezi prezidenty Spojených států a Číny.

I greatly appreciated the opportunity to meet with @EmmanuelMacron at the Leaders Summit in Osaka and to touch on a range of G20-related issues. #G20OsakaSummit pic.twitter.com/z0AH2BDMbF