Trump na summitu G20 otočil: Huawei bude moci nakupovat od amerických dodavatelů

"Americké podniky mohou prodávat svá zařízení firmě Huawei," řekl Trump na tiskové konferenci. "Mluvíme o zařízeních, se kterými není spojen žádný větší problém týkající se národní bezpečnosti," dodal šéf Bílého domu podle agentury Bloomberg.

President Trump has appeared to soften his tone on Chinese communications giant Huawei, suggesting that he would allow the company to once again purchase US technology https://t.co/4YNJCyKLTg pic.twitter.com/jr45f40ghP