Děsivé pozadí kauzy boeing: Software vyráběli špatně placení dočasní zaměstnanci

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) našel nové, potenciálně rizikové problémy letounů Boeing 737 MAX, které musí výrobce napravit, než se stroje budou moci vrátit do letového provozu. Vedení FAA to dnes sdělilo agentuře Reuters. Společnost United Airlines oznámila, že letouny vyřazuje do září z provozu. Zjistilo se také, co stojí na počátku celého problému.