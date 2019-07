Trump vytáhl proti bitcoinu a libře. Ke kryptoměnám bude nutná bankovní licence?

"Nejsem fanouškem bitcoinu ani jiných kryptoměn, které nejsou penězi a jejichž hodnota je vysoce nestabilní a vychází z ničeho," napsal Trump na twitteru. "Pokud se Facebook a další firmy chtějí stát bankou, musejí si zažádat o novou bankovní licenci a stát se subjektem všech bankovních regulací, stejně jako další banky, národní i zahraniční," dodal.

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity....