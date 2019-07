Mezi USA a Německem je zle. Řešení obchodního sporu potrvá měsíce, přiznal ministr

"Shodli jsme se v tom, že musíme pracovat na řešení a že čas je proti nám," řekl Altmaier o jednání. Domnívá se, že v příštích týdnech bude možné dosáhnout řešení alespoň v těch oblastech, které jsou klíčové pro zachování pracovních míst.

"Pokud najdeme řešení, které bude v zájmu obou stran rozumné, tak se budeme moci vyhnout odvetným clům," uvedl s tím, že šance vidí vyrovnané. Německé společnosti podle něj potřebují předvídatelnost a spolehlivost, aby mohly ve Spojených státech investovat.

BM @peteraltmaier nach Gespräch mit #US-Handelsbeauftragten #Lighthizer: Wir sind einig, dass wir eine Lösung brauchen. Besonders wichtig sind die Arbeitsplätze. Deshalb beiderseits Interesse, Eskalation zu verhindern & WinWin-Situation zu schaffen. Dafür sehe ich eine Chance. pic.twitter.com/lCDVYO9oul — BMWi Bund (@BMWi_Bund) 11. července 2019

Zavedením cel na dovoz evropských aut v případě, že se Spojeným státům nepodaří dosáhnout obchodní dohody s Evropskou unií, v minulosti opakovaně hrozil americký prezident Donald Trump. Loni v květnu uvedl, že uvažuje o zavedení až 25procentního cla. Trump ale pak uvedl, že zatím nebude dodatečná cla na evropské automobily zavádět.

Letos v květnu Bílý dům oznámil, že Trump rozhodnutí o zavedení dodatečných cel na dovoz aut a automobilových součástek do USA odložil o půl roku, aby poskytl více času na obchodní rozhovory s Evropskou unií a s Japonskem.

Zavedení cel by podle ekonomů poškodilo nejen Evropu, ale i Spojené státy. Výkonný ředitel českého Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl se domnívá, že americká cla na automobilový sektor by mohla ohrozit až pětinu českého exportu v tomto odvětí a až 25.000 pracovních míst. Podle hlavního ekonoma společnosti Deloitte Davida Marka by 25procentní clo znamenalo pokles tržeb automobilového sektoru v Česku zhruba o 12 miliard korun ročně.