Příjmy Microsoftu překonaly očekávání, hitem je cloudová služba

Analytici v průzkumu společnosti Refinitiv odhadovali celkové příjmy Microsoftu na 32,77 miliardy dolarů. Fiskální čtvrtletí skončilo 30. června.

How are our cloud services helping connect the physical world with the virtual world? Let’s talk about #MinecraftEarth: https://t.co/Mk0MypT6A0 #MSInspire pic.twitter.com/OYQmzXhOHI