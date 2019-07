Zisk Hyundai vzrostl nejvíce za sedm let, roste zájem o nové modely

Výsledky však zaostaly za očekáváním analytiků dotazovaných agenturou Refinitiv, kteří čekali zisk 1,03 bilionu wonů. Provozní zisk se zvýšil o 30,2 procenta na 1,24 bilionu wonů a příjmy stouply o 9,1 procenta na 26,97 bilionu wonů.

Solidní výkon na domácím trhu a v USA pomohl vykompenzovat pokles prodeje v Číně, kde zpomalující růst ekonomiky, obchodní válka s USA a nedostatek konkurenceschopných modelů přiměly automobilku na počátku roku pozastavit výrobu ve své nejstarší továrně.

Jihokorejský won letos oslabil vůči americkému dolaru o 5,5 procenta, což je nejvyšší propad z asijským měn. Pokles wonu zvyšuje konkurenceschopnost jihokorejského vývozu, protože zlevňuje jihokorejské zboží v zahraničí a zvyšuje hodnotu příjmů ze zahraničí při přepočtu na domácí měnu.

Automobilce se také dařilo na domácím trhu, hlavně díky novým modelům. Zájem o modely jako SUV Palisade a sedan Sonata pomohl k růstu prodeje doma o 8,1 procenta, zatímco u velkých zahraničních konkurentů prodej slábl. Hyundai plánuje prodej modelu Palisade také v USA.

Analytici však varují, že zisk by mohl oslabit, protože odbory v Jižní Koreji hrozí Hyundai stávkou kvůli mzdám. Stávka by mohly pozastavit dodávky některých modelů, jako SUV Palisade, a to na domácí trh i do zahraničí. Odbory mají o stávce hlasovat příští pondělí. Dlouhodobý spor by mohl mít větší dopad na tržby a zisk v letošním roce, protože na rozdíl od minulých tří až čtyř let pomalého růstu je letošní prodej nových modelů vysoký, napsala agentura Reuters.

Hyundai je největší automobilkou v Jižní Koreji a spolu se sesterskou firmou Kia tvoří pátého největšího výrobce aut na světě. Společnost Hyundai v listopadu 2008 oficiálně zahájila sériovou výrobu osobních aut v Nošovicích na Frýdecko-Místecku a letos v květnu zde vyrobila jubilejní třímiliontý vůz. Loni zisk automobilky v ČR stoupl o 7,9 procenta na 7,22 miliardy korun.