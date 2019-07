Obchodní válka zuří dál. Čína prošetřuje dovoz propanolu z USA

Šetření, které bude zahrnovat související výrobky, se týká období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2018.

Uzavřeno by mělo být do jednoho roku, ve zvláštních případech ale může být prodlouženo do ledna 2021.

Ministerstvo ho zahájilo na základě stížnosti domácích společností Nanjing Nuoao New Material, Nanjing Rongxin Chemical a Zibo Nalcohol Chemical, které se na výrobě propanolu a obdobných produktů podílely v letech 2015 až 2018 více než 50 procenty, napsala agentura Reuters.