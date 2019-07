Huawei v novém maléru. Firma potají vytvořila bezdrátovou síť v KLDR, vypátral tisk

Americký list se opírá o údaje o zakázkách a smlouvách získaných z databáze, která registruje aktivity firmy Huawei ve světě. Materiály listu pod podmínkou anonymity poskytl bývalý zaměstnanec firmy. Dokumenty dodaly i některé další osoby obeznámené s provozem firmy. Svou kancelář v severokorejské metropoli Pchjongjangu prý obě společnosti opustily v první polovině roku 2016.

Tyto informace vyvolávají otázky, zda telekomunikační gigant Huawei, který používá ve svých součástkách americké technologie, neporušil při dodávkách zařízení americká exportní pravidla. Severokorejský režim čelí přísným mezinárodním sankcím kvůli svému jadernému a raketovému zbrojnímu programu a kvůli porušování lidských práv.

Americké ministerstvo obchodu podle listu The Washington Post vyšetřuje předpokládanou činnost Huawei v Severní Koreji od roku 2016, nikdy ale veřejně o této spojitosti nehovořilo. Informaci deníku ministerstvo odmítlo komentovat.

Společnost Huawei svou "obchodní přítomnost" v Severní Koreji popřela. Mluvčí firmy Joe Kelly nicméně odmítl odpovědět na podrobnější otázky včetně toho, zda Huawei v KLDR působila v minulosti. Autenticitu dokumentů, které list získal Kelly nezpochybnil, ale ani nepotvrdil. "Huawei se plně řídí zákony a nařízeními v zemích a v regionech, kde působí, včetně zákonů o kontrole vývozu a o sankcích" uvalených OSN, USA a EU, uvedl Kelly v prohlášení.

Dá se očekávat, že odhalení spojitosti mezi Severní Koreou a Huawei dál prohloubí podezření západních zemí vůči Huawei. Ta je už rok vystavena kritice západních států, které ji podezírají ze spolupráce s čínskými tajnými službami a varují před využíváním jejích produktů při budování vyspělých komunikačních sítí. Vedení Huawei kontakty s ozbrojenými složkami popírá.

Český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v prosinci označil technologie Huawei a další čínské firmy ZTE za bezpečnostní riziko. Nejnověji vzbudila rozruch pondělní zpráva Českého rozhlasu, podle níž zaměstnanci české pobočky Huawei shromažďují citlivá data o lidech, s nimiž vedou obchodní jednání. Získané informace také probírají s lidmi z čínského velvyslanectví. Českému rozhlasu - Radiožurnál to řekli bývalí zaměstnanci firmy. Společnost Huawei i toto obvinění odmítla.

