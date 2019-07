Google kývl na řešení vleklého sporu o Street View, vyhne se astronomické pokutě

Kauza vypukla v roce 2010, kdy se ukázalo, že Google při fotografování ulic sbíral z bezdrátových sítí Wi-Fi osobní informace včetně e-mailových adres a případných hesel. Google nejprve tvrdil, že data získal nedopatřením, vyšetřovatelé ale zjistili, že příslušný program pro získávání informací byl do zařízení záměrně vložen už v roce 2007.

Už v roce 2013 se Google dohodl s 38 státy USA, že data vymaže, náhradou zaplatí sedm milionů dolarů a spustí osvětovou kampaň pro uživatele na ochranu osobních dat. Nyní k dohodě ve stejné věci dospěl i v časti případu, kdy čelil hromadné žalobě.

Pokud by se tato žaloba dostala k soudu a Google prohrál, musela by společnost vyplatit tisíce dolarů každé domácnosti, jejíž data bez oznámení shromáždila, což by přišlo na miliardy dolarů, poznamenal portál The Daily Beast.

V rámci nového ujednání Google souhlasil s vymazáním všech zbývajících a dosud nezničených dat a s tím, že taková data bude v budoucnu shromažďovat jen se souhlasem dotčených uživatelů. Vedle částky 13 milionů dolarů pro organizace hájící soukromí uživatelů zřídí Google web s návody, jak chránit bezdrátové sítě.