Souboj ohebných mobilů: Samsung vypustí Galaxy Fold v září, novinku chystá i Huawei

Složený telefon Galaxy Fold má úhlopříčku 4,6 palce (11,7 centimetru). Po rozložení se změní v podstatě v malý tablet s úhlopříčkou 7,3 palce (18,5 centimetru).

Nový telefon v ceně 1980 dolarů (přes 45.000 Kč) se měl původně začít prodávat již v dubnu. Společnost Samsung však zahájení prodeje odložila, protože obdržela několik zpráv o závadě displeje u vzorků přístroje poskytnutých novinářům. Dnes firma uvedla, že přístroj vylepšila a nyní provádí závěrečné testy.

