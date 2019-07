Na internetové giganty si došlápne i Austrálie, ohlásila radikální plán

"Tyto společnosti patří k nejmocnějším a nejhodnotnějším na světě," řekl ministr financí Josh Frydenberg. "Je třeba, aby jejich aktivity byly transparentnější a aby za ně odpovídaly," dodal ministr.

The ACCC's groundbreaking Digital Platforms report highlights vital issues for consumers, privacy & competition. The Govt recognises the need for reform to ensure the regulatory framework is fit for purpose and will now consult on the Recs. https://t.co/KgZGTN3Ct7@PaulFletcherMP pic.twitter.com/xlHnLiHzcE