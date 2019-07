Ekonomika USA zpomalila. Analytici mají špatné zprávy i pro zbytek roku

Zlepšení spotřebitelských výdajů částečně utlumilo vliv slabšího vývozu. Podle analytiků ale ani tato relativně pozitivní zpráva neodradí americkou centrální banku (Fed) od snížení základní úrokové sazby už na nejbližším zasedání jejího měnového výboru, které bude příští týden.

Spotřebitelské výdaje, které v USA tvoří zhruba 70 procent ekonomické aktivity, zrychlily tempo růstu na 4,3 procenta. Za celý uplynulý rok však vzrostly jen mírně, a to o 1,1 procenta.

Vývoj spotřebitelských výdajů ale zastínil prohlubující se obchodní deficit a pomalejší tvorba zásob.

Ekonomové se obávají, že hospodářství poroste pomaleji i po zbytek roku. Dopadá na něj totiž zpomalení globálního růstu a důvěrou otřásá pokračující obchodní konflikt mezi USA a Čínou.

Prezident Donald Trump sliboval, že zajistí, aby americká ekonomika dlouhodobě rostla zhruba tříprocentním tempem. Za tímto účelem provedl Trump daňové škrty a zvýšil vládní výdaje, efekt těchto opatření ale podle analytiků už slábne.

Agentura AP upozornila, že vláda snížila odhad loňského růstu americké ekonomiky na 2,5 procenta z dříve odhadovaných tří procent. Očekává se, že letošní růst bude kolem 2,5 procenta.

"Je to trochu lepší, než se čekalo, ale určitě ne dost na to, aby to změnilo přístup, jaký Fed zvolí na zasedání koncem tohoto měsíce," řekl agentuře Reuters analytik Art Hogan z newyorské společnosti National Securities.

"Nazval bych to velmi povzbudivou zprávou, přinejmenším to posiluje myšlenku, že ekonomika stojí na stabilnějším základě, než se lidé v poslední době obávali. Je zřejmé, že jde o mírné ekonomické zpomalení oproti minulému čtvrtletí a že to tak bude i po zbytek roku. Ekonomika trochu zpomaluje, ale ne natolik, že by nám v krátkodobém horizontu hrozila recese," domnívá se analytik Aaron Anderson z kalifornské společnosti Fisher Investments.

Dolar se v reakci na nejnovější údaje o růstu ekonomiky vyšplhal na dvouměsíční maximum. Obchodníci ocenili, že zpomalení ekonomiky bylo nakonec slabší, než se čekalo. Podobné zadostiučinění projevili také investoři na akciových trzích, které se přiblížily rekordním hodnotám - zisky si připisovaly všechny tři hlavní akciové indexy.