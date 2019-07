Nejen sýr či fialové krávy. Švýcarsko nově sází na vína, svět je téměř nezná

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Když pomyslíme na Švýcarsko, vybaví se nám čokoláda a sýr. I švýcarská vína ale chtějí oblažovat chuťové buňky v mezinárodním měřítku. Nevědomost o švýcarských vínech v zahraničí je stejně taková, jako je nevědomost o švýcarském svátku vinařů, který se koná od 18. července do 11. srpna. Slavnost se pořádá každých 20 až 25 let od konce 18. století a přestože je grandiózní, ví o ní mimo Švýcarsko jen málo lidí. Píše to agentura AFP.