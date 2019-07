PepsiCo expanduje v Indii, vybuduje závod na výrobu lehkého občerstvení

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americký gigant PepsiCo hodlá investovat zhruba 74 milionů dolarů (1,7 miliardy) do výstavby závodu na výrobu lehkého občerstvení v Indii. Informovala o tom dnes agentura Bloomberg. Cílem firmy, do jejíhož výrobního portfolia patří vedle nápojů například bramborové lupínky značky Lays a Cheetos, je do roku 2022 zdvojnásobit v Indii aktivity divize lehkého občerstvení.