Čína oslabuje jüan a zastavuje zemědělský dovoz z USA

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Čína reaguje na nová americká cla, která by se měla dotknout téměř veškerého jejího vývozu do Spojených států. Peking dnes domácí měnu jüan oslabil na nejnižší hodnotu za více než deset let a požádal státní společnosti, aby pozastavily dovoz zemědělských produktů z USA, napsala agentura Bloomberg.