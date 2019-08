Huawei expanduje. V Brazílii chce postavit továrnu za 800 milionů dolarů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Čínský výrobce telekomunikačních zařízení Huawei Technologies hodlá během příštích tří let investovat 800 milionů dolarů (18,5 miliardy Kč) do výstavby továrny v brazilském státě Sao Paulo. Oznámil to guvernér státu Joao Doria.