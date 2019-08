Další Trumpova cla? Čína hrozí Spojeným státům odvetou

Čínské ministerstvo financí dnes uvedlo, že v takovém případě bude nuceno zavést "nezbytná protiopatření", detaily ale nesdělilo.

Americký prezident Donald Trump plánuje zavést od příštího měsíce další desetiprocentní clo na čínský dovoz do Spojených států. To by znamenalo, že clu bude podléhat téměř veškerý dovoz z Číny do USA.

Trump ale v úterý oznámil, že některé druhy výrobků, jako jsou mobilní telefony, notebooky a další spotřební zboží, budou z tohoto opatření prozatím do poloviny prosince vyňaty. K tomu se dnes čínský úřad podle agentury AP nevyjádřil.

Hlava USA řekla, že její vláda rozhodla o odkladu cel na některé zboží, aby americkým spotřebitelům nekomplikovala nakupování před vánočními svátky. Odklad cel spolu se zprávou o obnovení rozhovorů s Čínou naznačují, že Trump by mohl být ochoten přistoupit na kompromis, uvedla dříve agentura Reuters.