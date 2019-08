Boeing mění plány, první let širokotrupého stroje 777X odložen. Proč?

Boeing ale zatěžují také dopady krize spojené se stroji 737 MAX, které byly po dvou vážných nehodách po celém světě odstaveny z provozu, napsala agentura Reuters.

Nová řada širokotrupých dvoumotorových letadel Boeing 777 má dvě varianty, kratší verzi 777-8 a delší 777-9. První měl do provozu vstoupit stroj 777-9, plán počítal s rokem 2020, jeho první let ale byl nyní odložen. Letoun 777-8 měl začít sloužit v roce 2022.

Boeing unveiled the new 777X to the employee today without media debut. Here are few photos of her from Boeing employees. Credit: Boeing Employee#777x #Boeing777X pic.twitter.com/z4L8Jkzrah