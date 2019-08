Trump vyzval Fed ke snížení úroků

Šéf bostonské části Fedu Eric Rosengren dnes nicméně upozornil, že snížení úroků by mohlo vést k nadměrnému růstu dluhů, který by mohl prohloubit příští hospodářský útlum. Uvedl rovněž, že jediným lékem na slabost světové ekonomiky by nemělo být uvolňování měnové politiky ve Spojených státech. Rosengren byl jedním ze dvou představitelů Fedu, kteří hlasovali proti červencovému snížení sazeb, upozornila agentura Reuters.

Fed koncem července snížil základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 2,00 až 2,25 procenta. Bylo to první snížení úroků od prosince 2008, kdy světová ekonomika čelila nejhorší krizi od 30. let minulého století. Šéf Fedu Jerome Powell ale upozornil, že tento krok nutně neznamená začátek delšího období snižování úroků.

Trump šéfa Fedu kvůli jeho neochotě k výraznému snižování úroků již delší dobu kritizuje. "Naše ekonomika je velmi silná, navzdory příšernému nedostatku vize u Jaye Powella a Fedu," napsal dnes Trump na svém twitterovém účtu. "Sazba Fedu by v docela krátké době měla klesnout minimálně o jeden procentní bod, možná by mělo přijít rovněž určité kvantitativní uvolňování. Pokud se tak stane, bude na tom naše ekonomika dokonce ještě lépe a světová ekonomika získá skvělou a rychlou podporu," dodal.