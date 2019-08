Šéf Huawei nečeká, že Američané zmírní vývozní omezení

Žen rovněž uvedl, že nechce žádné zmírnění sankcí ze strany USA, pokud by to vyžadovalo, že Čína bude muset učinit ústupky v obchodní válce se Spojenými státy. A to ani pokud by to znamenalo, že jeho dcera bude čelit delšímu právnímu sporu. Dcera šéfa Huawei je teď v domácím vězení v Kanadě kvůli obviněním z trestných činů v USA.

Šéf Huawei očekává, že omezení, která Washington uplatňuje na většinu prodeje technologických zařízení budou pokračovat navzdory tomu, že Washington v pondělí o dalších 90 dní prodloužil příslušnou výjimku. Podle šéfa Huawei nebude nikdo ve Washingtonu riskovat, že by se za firmu postavil. Nicméně domnívá se, že největší dopad pocítí američtí prodejci čipů a dalších součástek pro Huawei, který je největším výrobcem vybavení pro telekomunikační sítě.

Washington umístil Huawei na seznam zahraničních společností, které musejí mít zvláštní povolení k nákupu technologií z USA. Huawei se tak stal první čínskou technologickou firmou v centru války o obchod a technologie mezi USA a Čínou, která by mohla stáhnout globální ekonomiku do recese. Spojené státy obviňují firmu z krádeží technologií a špionáže, což Huawei odmítá.

Žen prohlásil, že to, zda Huawei dostane povolení k nákupu amerických technologií, nebo nikoliv, nebude mít na podnikáni firmy významný dopad. Huawei si podle něj dokáže poradit i bez firem z USA.

Nejnovější vyjádření šéfa čínské firmy se velmi liší od jeho vyjádření na tiskové konferenci 17. června, kdy srovnával svou firmu s těžce poškozeným letadlem a varoval, že americké sankce sníží odhadované tržby Huawei v příštích dvou letech o 30 miliard USD (698,4 miliardy Kč).

Americký prezident Donald Trump naznačil, že omezení pro Huawei by mohla být zrušena, pokud bude Peking souhlasit s obchodní dohodou a řešením sporů o technologie, kvůli kterým Washington zavedl cla na čínský dovoz. Žen to ale odmítl a prohlásil, že Huawei nemůže žádat laskavosti, které by mohly v Číně poškodit zájmy chudé většiny.

Květnové oznámení Washingtonu o omezení vývozu technologií vyvolalo varování před propadem prodeje chytrých telefonů Huawei a dalších čínských produktů, které využívají čipy a další technologie z USA. Znamenají ale i ztrátu miliard dolarů z potenciálního prodeje pro americké prodejce.

Společnost Huawei ještě před oznámením pracovala na vývoji vlastních čipů, softwaru a dalších technologií, aby omezila závislost na amerických prodejcích. Firma na výzkum a vývoj loni vynaložila 15 miliard USD, více než Apple či Microsoft.

Tento měsíc Huawei představil vlastní operační systém pro chytré telefony a uvedl, že může nahradit oblíbený Android od Googlu, který nyní používá. Google však blokuje Huawei podporu některých služeb. Letos také čínská firma představila vlastní čip pro příští generaci chytrých telefonů a první telefon s tímto čipem.

Za prvních šest měsíců letošního roku společnost Huawei zvýšila tržby o 23,2 procenta na 401,3 miliardy jüanů (1,3 bilionu Kč).