Trump chce Rusko ve skupině G7. Odmítá, že by USA byly blízko recese

Trump prohlásil, že vyřazení Ruska ze skupiny G8 bylo dílem tehdejšího prezidenta USA Baracka Obamy. Bylo to prý proto, že ho ruský prezident Vladimir Putin "přechytračil". "Mnohem vhodnější by bylo mít tam Rusko (zpátky). Byla by to zase skupina G8, protože hodně věcí, o kterých tam hovoříme, se Ruska dotýká," konstatoval americký prezident.

Šéf Bílého domu novinářům řekl, že o Rusku na každoročních setkáních skupiny G7 se svými partnery z Británie, Kanady, Francie, Německa, Itálie a Japonska často mluví. V sobotu Trump odlétá do Francie na další setkání této skupiny, které se uskuteční v přímořském letovisku Biarritz.

Trump o obnovení ruského členství hovořil už loni v červnu na schůzce skupiny G7 v Kanadě. "Vyhodili Rusko a měli by ho vzít zpátky, protože bychom měli mít Rusko u jednacího stolu," řekl tehdy americký prezident novinářům. "Rusko by na schůzce (v Kanadě) mělo být. Proč se scházíme bez přítomnosti Ruska?" poznamenal Trump.

Spojené státy jsou podle Donalda Trumpa od případné recese na hony vzdálené. Americká ekonomika je ve světě číslo jedna, řekl dnes prezident novinářům v Bílém domě a dodal, že hovořit v současné situaci o recesi je nemístné. Trump dnes také znovu vyzval americkou centrální banku (Fed), aby postupně snížila základní úrokovou sazbu o jeden procentní bod. Kdyby Fed dělal co má, měli bychom takový skokový růst hospodářství jako nikdy dříve, prohlásil Trump.

Uvedl také, že jeho kabinet zvažuje snížení daně z kapitálových výnosů a zkoumá snížení daně ze mzdy.

V tomto měsíci se na trhu s americkými dluhopisy objevily první varovné náznaky, které vyvolaly obavy investorů z možného příchodu hospodářské recese. Analytici se domnívají, že americký hospodářský růst by mohly ohrozit Trumpem vyvolané obchodní konflikty, především spor s Čínou. Růst amerického hospodářství se ve druhém čtvrtletí zpomalil na 2,1 procenta z 3,1 procenta v předchozím kvartálu, nezaměstnanost ale stále zůstává velmi nízká.