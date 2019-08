Alibaba odložila vstup na burzu v Hongkongu. Čeho se obává?

I když nový termín pro burzovní debut v Hongkongu nebyl stanoven, podle zdroje Reuters by to mohlo být už v říjnu, až se zmírní politické napětí a budou příznivější podmínky na trhu. O odkladu rozhodlo vedení Alibaby minulý týden. Poloautonomní čínský region Hongkong čelí největší politické krizi za desítky let.

Společnost Alibaba v roce 2014 vstoupila na akciovou burzu v New Yorku. Z prodeje akcií v rámci primární veřejné nabídky (IPO) získala 25 miliard USD, což znamenalo největší IPO na světě. Společnost si tehdy vybrala New York, protože se jí nepodařilo přesvědčit regulační orgány hongkongské burzy, aby jí schválil navrhovanou strukturu řízení firmy.

V jejím rámci má skupina nejvyšších manažerů kontrolu nad složením správní rady. Loni však regulátor tuto takzvanou duální akciovou strukturu u firem s akciemi na hongkongské burze schválil.

Odklad vstupu Alibaby na burzu v Hongkongu je pro tamní akciový trh velkým problémem. Burza v každoroční konkurenci o pozici globálního lídra zaostává za svými newyorskými rivaly. Minulý měsíc zrušil primární veřejnou nabídku akcií své asijsko-tichomořské divize Budweiser Brewing Company APAC na hongkongské burze největší světový pivovar Anheuser-Busch InBev.