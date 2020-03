Aerolinky se obávají dopadu koronaviru, to nejhorší nejspíš teprve přijde

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zástupci evropských leteckých společností mají za to, že to nejhorší, co se týče dopadů nového typu koronaviru na odvětví letecké dopravy, teprve přijde. V následujících týdnech by se ale podle nich mohla poptávka stabilizovat. Šéfové aerolinek dnes na konferenci sdružení Airlines for Europe (A4E) také apelovali na letiště, aby vzhledem k současnému rušení letů uvolnila pravidla pro přidělování takzvaných slotů, tedy časů vzletů a odletů.