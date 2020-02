Air France a KLM ruší lety do Číny až do 15. března

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Aerolinky Air France a KLM dnes oznámily, že kvůli novému typu koronaviru nebudou do pevninské Číny létat až do 15. března, informovala agentura AFP. Původně bylo spojení přerušeno do konce tohoto týdne. Návrat k běžnému letovému spojení je naplánován až na 29. března.