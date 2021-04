Amazon by se měl o své zaměstnance lépe starat, napsal Bezos

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Amazon by se měl o své zaměstnance lépe starat, uvedl podle agentury Reuters ve svém posledním dopise akcionářům šéf a zakladatel firmy Jeff Bezos. Napsal to jen několik dní poté, co se největšímu internetovému prodejci na světě, který čelí časté kritice kvůli pracovním podmínkám svých zaměstnanců, podařilo zažehnat snahu o založení prvních odborů ve Spojených státech.