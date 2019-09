Americká ekonomika vytvořila v srpnu méně míst, než se čekalo

Analytici v průměru očekávali, že v srpnu vznikne 158.000 pracovních míst. Za předchozí dva měsíce pak ministerstvo práce zpřesnilo počet nově vzniklých míst směrem dolů, za oba měsíce to je o 20.000.

Za poslední tři měsíce vzniklo v průměru měsíčně 156.000 pracovních míst, zatímco v loňském roce to bylo v průměru 223.000 míst. Tempo růstu nových pracovních míst však zůstává nad úrovní 100.000, která je nutná k tomu, aby zaměstnanost udržela krok s růstem populace v produktivním věku.

K srpnovému růstu přispělo 25.000 pracovníků, které vláda přijala kvůli sčítání obyvatel. To se uskuteční v příštím roce. Bez najímání státních zaměstnanců firmy vytvořily jen 96.000 pracovních míst, což je nejméně od května.

Ve zpracovatelském průmyslu vzniklo jen 3000 pracovních míst a ve stavebnictví 14.000. V maloobchodě se přitom počet pracovních míst snížil, a to o více než 11.000. V maloobchodě klesá počet pracovních míst už od února, uvedla agentura Reuters.

Průměrná hodinová mzda se zvýšila o 0,4 procenta, nejvíce od února. Zvýšení mezd by mohlo podpořit výdaje spotřebitelů. V červenci průměrná hodinová mzda stoupla o 0,3 procenta.

Tvorba pracovních míst zpomaluje od poloviny loňského roku. Minulý měsíc vláda odhadla, že ekonomika zřejmě za 12 měsíců do konce března vytvořila o 501.000 pracovních míst méně, než se dříve uvádělo. To by byla největší revize zaměstnanosti směrem dolů za poslední desetiletí a naznačuje to, že v průměru vzniklo v tomto období jen kolem 170.000 pracovních míst měsíčně místo uváděných 210.000. Revize údajů bude zveřejněna příští rok v únoru.