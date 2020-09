Americká rýže Uncle Ben's mění název, obal bude bez usměvavého černocha

Výrobce rýže, americký potravinářský koncern Mars Food, tyto změny slíbil už v červnu v souvislosti s celosvětovými protesty kvůli rasismu a policejní brutalitě. Firma čelila kritice, že upevňuje rasové stereotypy.

Nová balení s rýží Ben´s Original mají přijít na trh příští rok. Původní značka Uncle Ben´s je v prodeji od roku 1947 a po desítky let byla nejprodávanější ve Spojených státech, připomíná BBC.

Ve státech na jihu USA černoši a černošky byli oslovováni "strýčku" (anglicky uncle) nebo "teto" (anglicky aunt) místo formálnějšího a uctivějšího "pane" nebo "paní". Rýže Uncle Ben´s prý dostala jméno po jistém texaském farmáři, kterého proslavily vysoce kvalitní výpěstky. "Modelem" pro obrázek na obalech se stal Frank Brown, vrchní v jedné luxusní restauraci v Chicagu.

Společnost Mars v prohlášení o změně názvu a logu značky také uvedla, že vyčlení dva miliony dolarů (46,3 milionu dolarů) na stipendia pro černošské kuchaře a investuje 2,5 milionu dolarů ve městě Greenville ve státu Mississippi, kde má závod na zpracování rýže.

We listened. And we learned. Moving forward, Uncle Ben's will be known as Ben’s Original™. Read our full statement to find out more about our brand's new purpose to create opportunities that offer everyone a seat at the table: https://t.co/0tSE0lnMa1 pic.twitter.com/741JQU1qTI