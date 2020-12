Zlato letos zdražilo o 20 procent. Příští rok mohou padnout rekordy, odhadují analytici

Někteří z analytiků se podle agentury DPA domnívají, že padnout by v příštím roce mohly i nové rekordy. Nyní se cena pohybuje kolem 1880 dolarů za troyskou unci (oz; 31,1 gramu).

Optimismus dávají najevo také analytici společnosti Commerzbank, kteří odhadují, že by cena troyské unce mohla do konce příštího roku vystoupat až na 2100 dolarů (44.885 Kč). Tím by padl rekord z letošního léta, kdy se unce zlata prodávala zhruba až za 2075 dolarů.

Odhad, že se zlato bude koncem příštího roku prodávat dráže, než je jeho aktuální cena, sdílejí také analytici oslovení agenturou Bloomberg. Domnívají se, že jedna unce bude stát kolem 1900 dolarů.

Za jednu z nejsilnějších hnacích sil pro cenový růst se stále považuje velmi uvolněná měnová politika předních centrálních bank. A taková má zůstat i v dlouhodobém horizontu, i pokud se podaří dostat koronavirovou krizi díky účinným vakcínám pod kontrolu.

"Změnu velmi expanzivní měnové a daňové politiky navzdory blížícímu se očkování neočekáváme," říká Carsten Fritsch, který se v Commerzbank specializuje na suroviny. Díky politice nulových úroků se ze zlata, které také nepřináší žádné úroky, stává poměrně lukrativní investice. Zvláště vzhledem k tomu, že mnoho ekonomů očekává příští rok návrat inflace.

Jako nákupčí zlata by se nicméně mohly na světovém trhu znovu objevit i samy centrální banky. Ty své zlaté rezervy v předchozích dvou letech vydatně zvyšovaly, letos však jejich zájem výrazně opadl.

Nejsilnější pobídku pro cenu zlata ale představuje poptávka finančních investorů. Podle nejnovější ankety Světové rady pro zlato (WGC) se v prvních třech kvartálech tohoto roku rekordně zvýšil zájem o burzovně obchodované fondy (ETF) podložené fyzickým zlatem.

Naopak na poptávku po zlatých špercích stále doléhají negativní dopady pandemie. Po prudkém jarním propadu se podle WGC sice v létě zlepšila, přesto ale byla od července do září o třetinu nižší než ve stejném období loni.

Analytik Fritsch z Commerzbank je ale optimista. "Vzhledem k množství svateb odložených kvůli koronavirové pandemii se vytvořil značný doháněcí potenciál za předpokladu, že se veřejný život s vakcínou vrátí částečně do normálu," řekl.