Asijsko-pacifické země uzavřely největší dohodu o volném obchodu. RCEP může být pro Evropu i hrozbou

Dohoda prosazovaná Pekingem snižuje cla a stanovuje společná obchodní pravidla. Týká se obchodu, služeb, investic, telekomunikací i autorských práv, napsala agentura DPA.

Dohoda dnes byla podepsána na okraji summitu Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) ve vietnamském hlavním městě Hanoji. Číně by podle ekonomky Iris Pangové ze společnosti ING mohla pomoci snížit závislost na zámořských trzích a technologiích, napsala agentura Reuters.

Pleased to sign the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement #RCEP on behalf of NZ today. RCEP will be the largest FTA in the world, projected to add around $2 billion to our economy https://t.co/vhGeMX2aQW pic.twitter.com/i94w1KmRDC