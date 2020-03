Austrálie kvůli koronaviru snížila úroky na rekordní minimum

Australská centrální banka snížila úroky poprvé od října. Od loňského června je to ale už čtvrté snížení. Ještě minulý týden v anketě agentury Reuters mezi 40 ekonomy jen dva očekávali snížení úroků, v pondělí už jich bylo 17.

Guvernér centrální banky Philip Lowe podle listu The Guardian uvedl, že epidemie koronaviru má na australskou ekonomiku značný dopad. Je podle něj obtížné předpovědět, jak rozsáhlé tyto dopady budou a jak dlouho potrvají. Měnový výbor centrální banky bude dál pozorně sledovat vývoj a hodnotit dopady na ekonomiku. Je i připraven dál uvolnit měnovou politiku, dodal Lowe.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v pondělí varovala, že epidemie nového onemocnění vrhá světovou ekonomiku do nejhoršího útlumu od globální finanční krize před více než deseti lety. Vyzvala také vlády a centrální banky, aby zabránily ještě hlubšímu propadu.

Kvůli koronaviru dnes snížila úroky také centrální banka Malajsie, a to na nejnižší úroveň za deset let. Trhy očekávají, že o půl procentního bodu by už tento měsíc mohla základní úrok snížit rovněž americká centrální banka (Fed).

Řada statistických údajů z posledních dnů přiměla ekonomy, aby zhoršili odhady vývoje australské ekonomiky za čtvrté čtvrtletí, hlavně kvůli slabšímu růstu vývozu a vládních výdajů. Podle odhadů by hrubý domácí produkt (HDP) za tři měsíce do konce prosince měl vzrůst o 0,3 procenta, za celý rok pak o 1,9 procenta.

Lowe upozornil, že růst HDP v prvním čtvrtletí bude výrazně nižší, než se doposud čekalo. Ekonom AMP Shane Oliver dokonce varoval před recesí. Podle něj už v posledním loňském čtvrtletí ekonomika zaznamenala pokles, a recese tak už nejspíše začala.