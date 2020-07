Austrálie přinutí Google a Facebook platit za mediální obsah. Jako první země na světě

Austrálie podle Frydenberga ještě letos schválí zákon, na jehož základě budou Google a Facebook nuceny platit médiím autorské poplatky za obsah, který tyto dvě společnosti zveřejňují.

"Je to o spravedlnosti pro australské mediální firmy. Je to o zajištění toho, abychom zvýšili konkurenci i ochranu spotřebitele a dosáhli udržitelné mediální krajiny," řekl podle Reuters Frydenberg v Melbourne. "V sázce není nic menšího než budoucnost australské mediální krajiny," dodal ministr.

We want to create a level playing field where Australian news media businesses get a fair go & digital platforms like Google & Facebook pay for news content.



The rules in the digital world should reflect the rules in the physical world.



Moreℹ️