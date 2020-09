Australská ekonomika sklouzla do recese, poprvé od roku 1991

Hrubý domácí produkt (HDP) se za tři měsíce do konce června propadl ve srovnání s předchozím čtvrtletím o sedm procent po snížení o 0,3 procenta v prvních třech měsících letošního roku. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil australský statistický úřad.

Analytici dotazovaní agenturou Reuters očekávali pokles jen o 5,9 procenta. Meziročně se HDP snížil o 6,3 procenta. Hodnota australského HDP činí dva biliony australských dolarů (32,5 bilionu Kč).

Pokles způsobil hlavně kolaps spotřeby domácností, která se snížila o 12,1 procenta. Protože více lidí pracovalo z domova a nestravovali se venku, výdaje ve službách, včetně dopravy, kaváren a restaurací, klesly o 17,6 procent. Nejvíce zasažená byla doprava, hlavně letecká, která se propadla o 88,2 procenta.

Nižší soukromou poptávku částečně vykompenzovaly vládní výdaje, které zvýšily HDP o 0,6 procentního bodu. Mezi hlavní komponenty patřily výdaje za zdravotní péči a obranu v souvislosti s bojem s pandemií.

"Je to s velkým náskokem největší čtvrtletní pokles HDP od roku 1959, kdy se tento údaj začal sledovat," uvedl v prohlášení šéf statistického úřadu Michael Smedes. Podle odhadů ekonomů je pokles zřejmě nejvyšší od roku 1930, kdy Austrálii těžce zasáhla velká hospodářská krize. Tehdy podle jejich odhadů ekonomika klesla o 9,5 procenta, uvedla agentura AP.

Today’s National Accounts confirm the devastating blow to our economy from #COVID19.



Our Government’s plan for the recovery is seeing hundreds of thousands of Australians getting back to work & thousands of businesses reopening their doors.



There is hope & there is a road out. pic.twitter.com/IOnjXA4nde