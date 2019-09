Babiš mezi "startupisty". Premiér navštívil v New Yorku inkubátor začínajících českých firem

"Naši startupisté tady mají možnost uspět. Většina, jak jsme se dozvěděli, sní o Americe, o New Yorku," řekl Babiš. "Je velice dobré, že tady mají takové zázemí," dodal.

37 firem jsme již podpořili při jejich startu v New Yorku. Akcelerátor CzechInvestu vytváří skvělé zázemí pro nápady startupů, které chtějí uspět na americkém trhu. Pět z nich nám právě přezentuje jejich produkty v oblasti textilních technologií, ICT nebo logistiky👍.

"Podporujeme akcelerátory i v jiných zemích. Faktem je to, že zde ve Spojených státech jim zaplatíme po dobu několika měsíců provozní náklady spojené s tím, že se tady inkubují. Začínají v naprosto špičkovém newyorském inkubátoru, kde mají možnost potkat se s nejlepšími mentory, s investory, mají možnost natáhnout americkou mentalitu byznysu, a to je pro ně k nezaplacení," řekl novinářům český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který Babiše v New Yorku doprovází.

Začínající podniky, které uspějí před hodnotící komisí projektu CzechAccelerator, absolvují tříměsíční akcelerační program v zahraničí, jehož součástí jsou poradenské služby. Vedle New Yorku se akcelerační programy konají v kalifornském Sillicon Valley, Londýně a Singapuru.

Jan Chmelík, který stojí v čele newyorské pobočky CzechInvestu, během pondělní debaty s Babišem řekl, že od roku 2011 dostalo podporu 264 startupů a že měsíčně vyšle CzechInvest do zahraničí pět začínajících podniků. Dodal, že v loňském roce získalo deset startupů investice přes 48 milionů korun a že všechny firmy podpořené v roce 2018 stále působí na trhu. Do New Yorku se první české startupy vydaly v roce 2017 a od té doby se jich zde vystřídaly více než tři desítky.