Benzín zdraží na 40 korun, po půlnoci trh zasáhne panika, varuje ekonom

Televize CNBC uvedla, že experti předpokládají okamžité zvýšení ceny o pět až deset dolarů (až 233 korun) za barel, jakmile se o nedělní noci amerického času trhy otevřou. Další analytici dokonce předpověděli sto dolarů (2334 korun) za barel, v pátek se přitom barel severomořské ropy Brent obchodoval za 60,22 dolaru (1400 korun).

"Obchodníci s ropou zítra vyhlíží paniku. Útok na největší ropný areál světa může zdražit ropu až nad 100 dolarů za barel, benzín v ČR pak může jít ke 40 korunám za litr," varuje analytik Lukáš Kovanda.

"Benzín a nafta v ČR tak mohou během následujících týdnů výrazně zdražit, do konce září o dvě koruny na litr. V měsíci říjnu se pak cena v krajním případě může vyšplhat k rekordním maximům roku 2012. Tehdy stál benzín více než 38,50 koruny za litr a nafta překročila cenu 37,20 koruny za litr," dodal.

V tuto chvíli podle něj nelze ani přibližně odhadnout, jak dlouho výpadek potrvá. Každopádně v roce 2012, kdy cena pohonných hmot vystoupala v ČR na své dějinné maximum, se cena ropy pohybovala většinou nad úrovní právě sta dolarů za barel. Dolar byl vůči koruně ovšem v té době výrazně slabší než dnes, kdy se prodává za 23,4 koruny. V roce 2012 dopad tehdejších vysokých cen ropy tlumilo to, že dolar vyšel převážně na 19 nebo 20 korun. Nyní by naopak slabá koruna vůči dolaru růst cen benzínu a nafty v ČR ještě umocňovala.

"Celá víkendová situace ovšem ukazuje, jak je saúdský ropný průmysl zranitelný. To může vést k trvalejšímu tlaku na růst cen ropy, i pokud se podaří dodávky rychle obnovit. V pondělí, až se po víkendu začne s ropou opět obchodovat, mnozí obchodníci vyhlíží panickou reakci trhů, která může ropu skokově zdražit o pět až deset dolarů za barel," upozornil expert.

"Každý dvacátý barel ropy na světě pochází právě z Abkajku. Právě proto je velmi pravděpodobné, že až se zítra začne po víkendové pauze zase obchodovat s ropou, její cena citelně vzroste. Ale nejen kvůli vlastnímu výpadku dodávek z Abkajku a další saúdských ropných polí a zvýšené nejistotě," dodal.

Podle Bloombergu není ani jasné, co bude znamenat pro trhy uvolňování strategických zásob, aby se výpadek v dodávkách ropy pokryl. Mezinárodní energetická agentura (IEA) oznámila, že situaci sleduje a že trhy jsou nyní dostatečně zásobeny. Takové prohlášení naznačuje, že IEA očekává rychlé zprovoznění odstavených saúdskoarabských provozů.

Jisté podle Bloombergu je nicméně to, že ropný trh vstoupil do nového a nebezpečného období. Korunní princ Muhammad bin Salmán, který vede intervenci saúdskoarabské koalice v Jemenu, bude téměř určitě muset na incident zareagovat, a to obzvláště v případě, že výpadek ropy bude dlouhodobější.

"I kvůli tomu, že je nyní obtížně představitelné, že by Spojené státy mohly zasednout k jednacímu stolu s Íránem. Poté, co zejména Francie na nedávném summitu G7 silně lobbovala za průlomové jednání Washingtonu a Teheránu, a poté, co se americký prezident Donald Trump začátkem týdne zbavil svého „jestřábího“ bezpečnostního poradce Johna Boltona, trhy koketovaly s možností zmírnění napětí mezi USA a Íránem. A dokonce s možností, že by se část íránské ropy, jež nyní podléhá sankcím USA, vrátila na světový trh. To by vedlo k jejímu zlevnění, z něhož by následně těžil i český řidič v podobě levnějších pohonných hmot," varuje expert.

Podle něj je ale mnohem pravděpodobnější právě zdražování ropy. Írán, totiž Húsíje podporuje a šéf americké diplomacie Mike Pompeo už Írán z útoku na Abkajk obvinil, byť důkazy nepodal.

"Rijád se nyní bude snažit výpadek nahradit dodávkami ze svých zásob. Zásobníky saúdské ropy jsou nejen v samotném království, ale také v Egyptě, japonské Okinawě a v Rotterdamu v Nizozemsku. Potíž je v tom, že zásoba saúdské ropy v posledních letech povážlivě klesla, z počtu výrazně převyšujícího 300 milionů barelů v roce 2016 na méně než 200 milionů. Je tak nejníže od roku 2008," varuje odborník.